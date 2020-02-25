Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan karantina açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün rastlanması nedeniyle, iki hafta karantina altında tutulan gemi ile ilgili Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato'dan yeni açıklama geldi. Bugün gerçekleştirilen bir meclis komisyonu toplantısında konuşan Kato, 28 yolcunun Diamond Princess yolcu gemisinden ayrıldıktan sonra ateş veya başka semptomlar geliştirdiğini söyledi. Kato, söz konusu yolcuların, karantina süresinin bitiminden sonra tedbir olarak hükümetin uyguladığı takip sürecine dahil olan kişiler olduğunu belirtti.

1 YOLCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı 3 bin 700 yolcu ve mürettebata sahip gemideki karantina süreci, çarşamba itibariyle sona ermiş, son testlerde negatif sonuç veren yaklaşık 970 yolcunun gemiyi terk etmesine izin verilmişti. Gemideki son testlerde virüs taşımadığı belirlenen 60'lı yaşlarındaki bir kadın yolcunun ise, Tokyo'daki evine döndükten sonra virüsten enfekte olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdiye kadar 4 yolcusu Korona Virüsü nedeniyle hayatını kaybeden gemiden toplam 691 kişide virüse rastlanmıştı.