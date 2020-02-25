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Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! hayatını kararttı…

’nin Hull kentinden gelen son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. Lucy Sirrs isimli genç ve okul hayatında oldukça başarılı olan genç bir kadının hayatı çantasında bulunan sürpriz yumurtanın içinden çıkanlar yüzünden mahvoldu. Polis ekipleri tarafında yapılan kontrolde genç kadının çantasındaki sürpriz yumurtanın bulunmasıyla 23 yaşındaki kadın için korkunç günler başlamış oldu. Çevresindekiler tarafından kusursuz bir öğrenci olarak bilinen genç kadının bu duruma düşmesi yakınları ve öğretmenleri tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Olayda gelişen o detay ise duyanları şoke etti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 20:19 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 20:20 ABONE OL
Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Sürpriz yumurta hayatını kararttı…

'den gelen akıllara durgunluk verici son dakika haberine ilişkin detaylar da en az olayın kendisi kadar duyanları şaşıtmaya yetiyor. Birleşik Krallık'ta Hull kentinde yaşayan Lucy Sirrs isimli 23 yaşında ve okulunun en gözde öğrencilerinde olan genç kız, çantasında bulunan sürpriz yumurtanın içinden çıkanlar nedeniyle korkunç günler yaşadı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kızın çantasında bulunun nedeniyle hapis cezasına çarptırılması başta okulunda kusursuz öğrenci olarak bilinen okulunda ve yakınlarında şaşkınlığa sebep oldu. O detay ise duyanları şoke etti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Sürpriz yumurta hayatını kararttı…
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