Son dakika haberi: O ülkede akılalmaz olay! Sürpriz yumurta hayatını kararttı…

İngiltere'den gelen akıllara durgunluk verici son dakika haberine ilişkin detaylar da en az olayın kendisi kadar duyanları şaşıtmaya yetiyor. Birleşik Krallık'ta Hull kentinde yaşayan Lucy Sirrs isimli 23 yaşında ve okulunun en gözde öğrencilerinde olan genç kız, çantasında bulunan sürpriz yumurtanın içinden çıkanlar nedeniyle korkunç günler yaşadı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kızın çantasında bulunun sürpriz yumurta nedeniyle hapis cezasına çarptırılması başta okulunda kusursuz öğrenci olarak bilinen okulunda ve yakınlarında şaşkınlığa sebep oldu. O detay ise duyanları şoke etti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…