Son dakika haberleri... Efsane oyuncu Jackie Chan koronavirüse mi yakalandı? Bomba iddia...

Son dakika gelişmesi: Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve adım adım tüm dünyaya yayılan koronavirüsü binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin başta olmak üzere onlarca ülkede de binlerce kişi şüpheli durumda ve karantinaya alındı. Asya, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde görülen Koronavirüsün tedavisi için tüm dünya seferberlik ilan etti. Çin'den gelen son dakika haberi ise aksiyon filmlerinin efsane oyuncusu Jackie Chan hakkında idi. Chan'in koronavirüs sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi. Efsane oyuncunun hayranlarını üzeri son dakika gelişmesinin detayları ise şu şekilde: