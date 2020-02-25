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haberleri... Efsane oyuncu Jackie Chan koronavirüse mi yakalandı? Bomba iddia...

Efsane oyuncu hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Jackie Chan'in evine gelen misafirlerde koronavirüsü tespit edildi. Ünlü oyuncunun da bu sebepten dolayı karantinaya alındığı ifade edildi. Dünya basınında olarak geçen bu haber ünlü oyuncunun hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 15:56 ABONE OL
Son dakika haberleri... Efsane oyuncu Jackie Chan koronavirüse mi yakalandı? Bomba iddia...

gelişmesi: Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve adım adım tüm dünyaya yayılan koronavirüsü binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin başta olmak üzere onlarca ülkede de binlerce kişi şüpheli durumda ve karantinaya alındı. Asya, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde görülen Koronavirüsün tedavisi için tüm dünya seferberlik ilan etti. Çin'den gelen son dakika haberi ise aksiyon filmlerinin efsane oyuncusu hakkında idi. Chan'in koronavirüs sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi. Efsane oyuncunun hayranlarını üzeri son dakika gelişmesinin detayları ise şu şekilde:

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Son dakika haberleri... Efsane oyuncu Jackie Chan koronavirüse mi yakalandı? Bomba iddia...
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