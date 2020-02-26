Esenler’den İdlib’e 300 briket ev

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Esenler Belediyesi, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler'e yardım elini uzattı. 100 hanelik köy hedefiyle başlayan yardımlar kapsamında, 52 briket ev tamamlandı. Yeni hedef, İdlib Esenler Köyü'ne her birinin maliyeti 2 bin 500 lira olan 300 briket ev kazandırmak. İdlib'e yardım eli uzatmak isteyenler, çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden hijyen malzemelerine, çadırdan battaniyeye kadar her türlü yardım malzemesini Esenler'deki tüm okullara ve ESGEV'lere teslim edebilir, detaylı bilgiyi 444 00 73 ESTİM Çağrı Merkezi'nden alabilirler. İsteyen de IBAN ve hesap numaraları aracılığıyla bağışta bulunabiliyor.