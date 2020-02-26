Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Esenler’den İdlib’e 300 briket ev

Esenler’den ’e 300 briket ev

Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
Esenler’den İdlib’e 300 briket ev
Esenler Belediyesi, çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren İdlibliler'e yardım elini uzattı. 100 hanelik köy hedefiyle başlayan yardımlar kapsamında, 52 briket ev tamamlandı. Yeni hedef, İdlib Esenler Köyü'ne her birinin maliyeti 2 bin 500 lira olan 300 briket ev kazandırmak. İdlib'e yardım eli uzatmak isteyenler, çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden hijyen malzemelerine, çadırdan battaniyeye kadar her türlü yardım malzemesini Esenler'deki tüm okullara ve ESGEV'lere teslim edebilir, detaylı bilgiyi 444 00 73 ESTİM Çağrı Merkezi'nden alabilirler. İsteyen de IBAN ve hesap numaraları aracılığıyla bağışta bulunabiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler’den İdlib’e 300 briket ev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN