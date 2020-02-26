İdlib bombalanıyor: 12'si çocuk 31 ölü, 104 yaralı

Dün sabah saatlerinde İdlib kent merkezi ve çevresini Esad rejimi uçakları ve füzeleri hedef gözetmeksizin bombalamaya başladı. Bombardımanlarda, okullar ve hastaneler de hedef alındı. İdlib merkezdeki El Barahim Ortaokulu'na düşen füze sonucunda okul bahçesinde bulunan 3 öğretmen ve bir öğrenci yaşamını yitirdi. Bombalamadan yarım saat önce okulun dağılması ve öğrencilerin evlerine gitmesi faciayı önledi. Kent merkezi ve çevresinde dün ve bugün birçok eve de bombaların isabet etmesi sonucu 12'si çocuk 31 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de yaralandı. Rejim uçakları son günlerde İdlib kent merkezinde alçak uçuş yaparak bombardımanlarını sıklaştırdı.

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