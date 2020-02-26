Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek öldü

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Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 91 yaşında öldüğünü duyurdu. Mısır devlet televizyonun haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mübarek hayatını kaybetti.Mübarek'in oğlu Ala bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti. Mübarek'e 2011 yılında mide kanseri teşhisi konulmuştu. Mısır'ı 1981- 2011 arasında idare eden asker kökenli Hüsnü Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan halk gösterilerinden sonra 10 Şubat 2011'de önce yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün de istifa etmişti.Mübarek, 2011'de göstericileri öldürme suçundan 6 yıl yargılanmış, protesto gösterilerinde eylem yapanların öldürülmesi emrini vermekle yargılandığı davada beraat etmişti. Mübarek, gözaltına alındığı tarihten bu yana 6 yılın neredeyse tamamını hastanede geçirmişti. Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık diktatörlük döneminin ardından Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmuştu.