Salgın İtalya’nın tamamına yayıldı

VAKA

TRUMP

İtalya'da düne kadar sadece kuzey bölgelerinde görülen koronavirüs ilk kez merkezdeki Toskana bölgesi ile güneydeki Sicilya adasında da görüldü.Dün öğlen verilerine göre, ülkede son bir gün içinde yeni vaka sayısı 55 oldu. Toplam vaka sayısı 322'ye ulaşırken bu kişilerden, 10'u hayatını kaybetti, biri iyileşti. İspanya'nın Tenerife bölgesindeki H10 Costa Adeje Palace isimli otelde virüs taşıyan bir İtalyan'ın kaldığı öğrenilince oteldeki bin kişi karantinaya alındı. Avusturya ve Hırvatistan'da dün iki İtalyan vatandaşı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. İsviçre'de de ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandı.Koronavirüs salgınında vaka sayısı dün 80 bin 289'a ulaştı. Bu vakalardan 77 bin 600'ü virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de kaydedildi. 2663'ü Çin'de olmak üzere Dünyadaki ölü sayısı 2704'e ulaştı. Ülkedeki 23 eyalette hiç yeni vaka görülmesi akıllara 'Ülkedeki yayılma hızı azalıyor mu' sorusunu getirdi. Güney Kore'de ise şu ana kadar virüsten 10 kişi öldü. DIŞ HABERLERBeyaz Saray, koronavirüsle mücadele için Kongre'den en az 2.5 milyar dolar ek fon talep edileceği bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişimdeyiz. Koronavirüs için aşı da çok yakın" dedi.