Son dakika haberi: Koronavirüsü Kovid-19 hakkında flaş gelişme! İyileşen hastalarda yeniden koronavirüsüne rastlandı

The Straits Times'ın Caixin Global'e dayandırdığı haberine göre Guangdong eyaletinde iyileşen ve taburcu edilen hastaların %14'ünde yeniden koronavirüs kovid-19 olduğu görüldü. Yapılan testler pozitif çıktı. Bu durum iyileşen hastaların virüsü taşıyabileceğini ve salgını kontrol etme çabalarını karmaşık hale getirebileceğini gösteriyor.

Guangdong CDC (Guangdong Centre of Disease Control And Prevention/Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yetkililerinden Song Tie yaptığı açıklamada, koronavirüsünün iyileşen hastalarda corona virüsünün neden tekrar görüldüğü ve bulaşıcı olup olmadığı hakkında net bir sonucun olmadığını belirtti.