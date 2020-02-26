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Son dakika haberi: Kovid-19 hakkında flaş gelişme! İyileşen hastalarda yeniden koronavirüsüne rastlandı

Koronavirüsüyle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 762 kişi yaşamını yitirdi. ana karasında 2 bin 715, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 15, Güney Kore'de 11, İtalya'da 11, Japonya'da 5, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ana karasında 78 bin 64, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 85 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 31 kişide corona virüsü tespit edildi. Çin'deki yerel sağlık otoritelerine göre Güney Çin'in Guangdong eyaletindeki hastanelerden taburcu edilen hastaların bazılarında daha sonra yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu durumun sebebi nedir? Yetkililerin açıklaması ne oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüsü Kovid-19 hakkında flaş gelişme! İyileşen hastalarda yeniden koronavirüsüne rastlandı

The Straits Times'ın Caixin Global'e dayandırdığı haberine göre Guangdong eyaletinde iyileşen ve taburcu edilen hastaların %14'ünde yeniden koronavirüs kovid-19 olduğu görüldü. Yapılan testler pozitif çıktı. Bu durum iyileşen hastaların virüsü taşıyabileceğini ve salgını kontrol etme çabalarını karmaşık hale getirebileceğini gösteriyor.

Guangdong CDC (Guangdong Centre of Disease Control And Prevention/Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yetkililerinden Song Tie yaptığı açıklamada, koronavirüsünün iyileşen hastalarda corona virüsünün neden tekrar görüldüğü ve bulaşıcı olup olmadığı hakkında net bir sonucun olmadığını belirtti.

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Son dakika haberi: Koronavirüsü Kovid-19 hakkında flaş gelişme! İyileşen hastalarda yeniden koronavirüsüne rastlandı
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