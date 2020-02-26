Suçlu bulununca hastanelik oldu

ABD'li ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein (67), New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu. Karara tepki göstererek "Masumum" diye bağırdığı ifade edilen yapımcının, cezaevine götürülürken fenalaştığı, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. "Basit cinsel saldırı ve tecavüz" ile "ağır taciz"den suçlu bulunan Weinstein, daha ağır ceza gerektiren "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den beraat etti. 25 yıla kadar hapsi istenen Weinstein'in cezası, martta açıklanacak.Weinstein'in avukatları ise kararı temyize götüreceklerini söyledi. Weinstein, karar açıklanmadan önce duruşma salonuna takım elbise giymiş bir halde ve yürüteç yardımıyla yürüyerek girdi. Weinstein'in kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan pek çok kadın, #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin yayılmasına önayak olmuştu. Yargıç, jüriyi bu davayı #MeToo hareketi konusunda bir referandum olarak görmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Eski film yapımcısı hakkında 2013'te iki kadına yönelik tecavüz suçlamasıyla Los Angeles'ta açılan diğer dava ise sürüyor. Weinstein'i cinsel istismarla suçlayan en az 80 kadın arasında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncular da bulunuyor.

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