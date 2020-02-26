Türkiye İdlib için masada bastırdı

70'TEN

İDLİB

Rusya, insani ve vicdani değerleri ön planda tutan Türkiye'nin şartlarına ılımlı yaklaşıyor. İki taraf da terörist faaliyetlere kayıtsız kalınmaması, Soçi Mutabakatı'nın tam uygulanması, insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve İdlib'de gerginliğin süratle azaltılması konusunda mutabık. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev başkanlığındaki Türk ile Rus heyetler bölgede sorunun çözümü için yoğun çalışma yürütüyor. Rusya, bugüne dek Suriye'de yaşanması muhtemel birçok krizin önüne geçen iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin korunması hususuna özel önem veriyor.Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerin üçüncü turu bugün Ankara'da yapılacak. Görüşmeler sonrası, lüzum görülmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yüz yüze görüşmesi de söz konusu olacak. Diplomasi kulislerinde Türk tarafının rejimin Soçi sınırlarında belirlenen gözlem noktalarının gerisine çekilmesi konusunda ısrarcı olacağı, Esad'ın saldırıları sonrası İdlib'den Türkiye sınırına doğru yaşanan göçün önüne geçmek amacıyla ivedilikle önlem alınması ve Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesi için ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konularını gündeme taşıyacağı ifade ediliyor.Birleşmiş Milletler (BM), Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü İdlib'de "hastanelerin kasten hedef alınarak vurulmasının" kaza olamayacağını ve savaş suçu teşkil edebileceğini duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Son aylarda İdlib bölgesinde 70'ten fazla hastane vuruldu. Bunların kaza olması imkansız" değerlendirmesinde bulundu.BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'de yaşanan insani krize ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cutts, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırını sürdürdüğü Suriye'nin İdlib ilinin savaş alanına dönüştüğünü ve 3 milyondan fazla sivilin kapana kısıldığı uyarısında bulunarak, "Kuşkusuz ki bu bölgede gerçek bir kan gölü, gerçek bir sivil katliamı göreceğiz" dedi.Beşar Esad rejimi güçlerinin İdlib'de 4 okulu okul misket bombalarıyla hedef aldı. 2'si öğretmen, biri öğrenci 4 sivil hayatını kaybetti. Dünkü saldırılarda toplam 17 sivil öldü.