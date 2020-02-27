Hindistan'daki Müslüman katliamına BM'den tepki!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hindistan'da polisin Müslümanlara yönelik saldırılara duyarsız kalmasından endişe ettiğini vurgulayarak ülkedeki şiddet olaylarında 23 Şubat'tan bu yana 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

YASA BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI!

Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumunda yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerinden insan hakları konularına ilişkin bilgi verdi.

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolara değinen Bachelet, yasanın büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

BARIŞÇIL PROTESTOLARA KARŞI AŞIRI GÜÇ KULLANIMI

"Diğer gruplar tarafından Müslümanlara yönelik saldırılara karşı polisin harekete geçmediğine ve barışçıl protestoculara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair gelen haberlerden endişeliyim." diyen Bachelet, Hindistan'da 23 Şubat'tan bu yana 34 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Bachelet, "Tüm siyasi liderlere şiddeti önleme çağrısında bulunuyorum." dedi.

"İDLİB'DE EN AZ 100 SİVİL ÖLDÜ"

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan saldırılarında bu ayın ilk haftasında en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini anlatan Bachelet, bölgede 1 milyon sivilin de yerinden edildiğini vurguladı.

Bachelet, İdlib'de ayrıca 10 Ocak'tan bu yana en az 19 eğitim kurumu ve 10 sağlık kuruluşunun doğrudan hedef alınarak vurulduğunu kaydetti.

İSRAİL'E TEPKİ

İşgal altındaki Filistin topraklarında 2019'da İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında binlerce Filistinlinin yaralanması ve pek çoğunun da yaşamını yitirmesinin başka bir endişe kaynağı olduğunu belirten Bachelet, "İşgal altındaki bölgelerde İsrail'in yeni yerleşim planları geçtiğimiz yıla göre iki kattan fazla arttı. İşgal altındaki topraklardaki yerleşim birimleri uluslararası yasalara göre yasa dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, geçen yıl, 2013'ten bu yana Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesinin en yüksek düzeye ulaştığı uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin de bilgiler paylaşan Bachelet, "Ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin devam eden adli süreçte tam şeffaflık ve kapsamlı bir hesap verebilirlik çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

ÇİN'E "SINIRSIZ ERİŞİM" ÇAĞRISI

Çin hükümetinin kendisini ülkeye davet etmesinden memnun olduğunu vurgulayan Bachelet, "Önerilen bu ziyarete hazırlanırken önceden göndereceğimiz bir ekip için sınırsız erişim talebinde bulunmaya devam edeceğiz. Uygur azınlık üyelerinin durumu da dahil olmak üzere Çin'deki insan hakları durumunu derinlemesine analiz etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bachelet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ise "Koronavirüs salgını, etnik kökeni Çin ve Doğu Asya'dan olanlara karşı rahatsız edici bir ön yargı dalgası başlattı ve üye devletleri bu ve diğer ayrımcılık biçimleriyle mücadele etmek için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorum." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu Bachelet'in farklı ülkelere ilişkin hazırlanan raporları okumasıyla devam ediyor.