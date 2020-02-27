İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Hüsrevşahi, dün Kovid-19 şüphesiyle başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüsrevşahi 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nda iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı.

Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliği'nin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.