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Son Dakika Haberi | aşısı beklenirken diğer sorular: beni koronavirüsten korur mu?

Henüz küresel bir salgın dönüşmemiş ancak birçok ülkede sosyal hayatı ve ekonomiyi olumsuz etkileyen ile ilgili son dakika haberi geldi. Birçok insanın aklına gelen koronavirüsten korur mu sorusunu uzmanlar yanıtladı. Baltimore’un eski sağlık müdürü Dr. Leana Wen, bir televizyon programının canlı yayınında yaptığı açıklamada, grip aşısı corona virüsünden korur mu sorusunu cevapladı ancak grip aşısı vurdurmanın öneminin de altını çizdi. İşte Dr. Wen’in yaptığı son dakika açıklamasına ilişkin çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 21:10 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona virüsü aşısı beklenirken diğer sorular: Grip aşısı beni koronavirüsten korur mu?

Birçok vatandaş, bu yıl vurulan kişilerin koronavirüs ile enfekte olma olasılığının düşük olup olmadığını soruyor. Bu sorunun yanıtını, tecrübeli bir sağlık yöneticisi olan Dr Leana Wen yanıtladı. ABD'de özel bir televizyon kanalının canlı yayınına çıkan Wen, yaptığı açıklamada, grip aşısı vurulmanın önemini anlattı ve çarpıcı rakamlar verdi. Peki, grip aşısı ölümücül corona virüsünden korur mu? Ünlü doktorun konuya ilişkin dikkat çeken açıklaması haberimizde yer alıyor…

"GRİP AŞISI VURULMAK ÖNEMLİ"

Baltimore'un eski sağlık müdürü Dr.Leana Wen, grip aşısının insanları koronavirüsten koruyup kormayacağını açıkladı. Kritik noktaların altını çizen doktor Wen, açıklamalarının ardından mevsimlik olarak grip aşısı olmanın da önemini anlattı. Bu aşının, başka virüslere karşı etkili veya etkisiz olması, grip aşısı olmamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü her sene, grip salgını nedeniyle yüz binlerce insan ölüyor.

Dr. Leana'nın grip aşısı ve koronavirüs ile ilgili açıklaması şöyle:

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü aşısı beklenirken diğer sorular: Grip aşısı beni koronavirüsten korur mu?
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