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Son Dakika Haberi: Hafter'in saldırısı nedeniyle 'un dünyaya açılan kapısında uçuşlar yine durduruldu

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin, başkent 'taki 'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 12:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un dünyaya açılan kapısında uçuşlar yine durduruldu

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi tekrar ihlal ederek sivil bölgelere saldırmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Hafter'in Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na bu sabah düzenlediği roketli saldırı nedeniyle uçuşların 3 saat durdurulduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Libyalı yolculardan Hazim Abdullah, uçuş kartlarını aldıklarını ancak halen havaalanında beklediklerini söyledi.

Tunus yolcusu Abdullah, alanda yapılan anonsta uçuşların TSİ 13.00'te tekrar başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Hafter milisleri, dün ve önceki gece de havaalanını roketlerle hedef almıştı. Havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar, şubat ayında 5'inci defa durdurulmuş oldu.

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Son Dakika Haberi: Hafter'in saldırısı nedeniyle Trablus'un dünyaya açılan kapısında uçuşlar yine durduruldu
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