Son Dakika haberi: Komşuda flaş koronavirüs gelişmesi! Hemşirenin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı...

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve hızla kıtalararası yayılım gösteren ve ölümcül özellikteki koronavirüse ilişkin komşu ülke İran'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'e bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve güncel verilerle 2.747 insanın yaşamını yitirmesine sebep olan hastalık dünya genelinde ise 2.814 kişinin ölümüne neden oldu. Ölü sayısı giderek artarken, İran'da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Ülkede 26'ya yükselen ölü sayısının yanında ölümcül virüsle mücadelede etkin olarak rol oynayan bir hemşirenin gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri ülke gündeminde şok etkisi yarattı. Hemşirenin sosyal medyaya düşen görüntülerindeki o detay ise izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte ölümcül koronavirüs hastalığına ilişkin son dakika detayları…