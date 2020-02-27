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Son dakika: Tahran'da (Kovid-19) önlemi: Cuma namazı kılınmayacak

Corona Virüsü vakaları dünya genelinde hızla artarken virüs hakkında hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dünya genelinde vaka sayısı 82.168 olurken, 32.897 kişi tedavi oldu. 2801 kişi de hayatını kaybetti. 'da son durum ise dikkat çekici.. 139 vaka görülürken, 19 kişi hayatını kaybetti ve 49 kişi tedavi edildi.İran'ın başkenti Tahran'dan gelen son dakika bilgisine göre, (Kovid-19) salgını nedeniyle yarın cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 17:43 ABONE OL
Son dakika: Tahran'da koronavirüs Kovid-19 önlemi: Cuma namazı kılınmayacak

Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakasının yayılmasını engellemek amacıyla salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Dünya Sağlık Örgütü, insanların şu an için belirli bir tedavisi veya aşısı olmayan virüse maruz kalmaktan ve bulaşmasını azaltmak için basit önlemler almasını öneriyor. Birleşmiş Milletler virüsten korunmak için insanlara şu önerilerde bulunuyor.

  • -Ellerinizi sık sık alkol bazlı bezle silin veya ılık su ve sabunla yıkayın.
  • -Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. -Ateşi olan veya öksüren bir kişiyle yakın temastan kaçının.
  • -Ateşiniz, öksürüğünüz varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız hemen bir sağlık merkezine görünün ve seyahat ettiyseniz bu bilgileri de paylaşın. -Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinlerden kaçının.
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Son dakika: Tahran'da koronavirüs (Kovid-19) önlemi: Cuma namazı kılınmayacak
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