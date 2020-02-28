Koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberi: 20'nin üzerinde corona virüsü aşısı...

Koronavirüs ile ilgili en son rakamlar endişe verici boyutlara ulaştı ve Dünya Sağlık Örgütü de hastalık ve virüs hakkında görüşünü değiştirmeye başladı. İlk başlarda, küresel bir salgın yani pandemic olmadığını söyleyen DSÖ, virüsün tehdit boyutunun çok yüksek olduğunu duyurdu. Yeni koronavirüs dünya çapında 2.800'den fazla insanı öldürdü. Antarktika hariç her kıtada virüsün olduğu ve toplamda 83.000'den fazla küresel vaka rapor edildi.. Peki, herkesin merak ettiği corona virüsü aşısı ne durumda? Haberimizde, corona virüs aşısına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son dakika açıklaması yer alıyor!

Küresel piyasalar 2008 mali krizinden bu yana en kötü haftalarını yaşıyor. Güney Kore, 2.337 vaka ile Çin dışındaki en büyük salgına sahip. Avrupa'nın en büyük salgını isa İtalya'da yaşanıyor ve bir düzineden fazla Avrupa ülkesi korona virüs vakası ile karşılaştıklarını duyurdu.

İşte aşı geliştirmede son durum ve koronavirüsten korunmanın yollar...