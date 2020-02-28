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yayılmaya devam ediyor! ve 'da koronavirüs vakaları artıyor

tehlikesi birçok ülkeye sıçramış durumda. Son olarak ülkelerine sıçrayan virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre 'ta ve 'da koronavirüs vakaları artıyor. Açıklanan bilgilere göre Irak'ta koronavirüs vaka sayısı 8'e olurken, Lübnan'da ise 4'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 22:16 ABONE OL
Koronavirüs yayılmaya devam ediyor! Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Koronavirüs ülkelere sıçramaya devam ediyor. Koronavirüs Ortadoğu'da hızla yayılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 8'e, Lübnan'da 4'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta bir kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

Bedr, Bağdat'ta virüs tespit edilen 32 yaşındaki hastanın kısa süre önce İran'a gittiğini aktardı. Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

- LÜBNAN'DA 4'ÜNCÜ VAKA

Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4'e yükseldi. Refik Hariri Devlet Hastanesi kayıtlarına göre, başkent Beyrut'ta Suriye uyruklu bir kadında Kovid-19 görüldü.

Söz konusu kadının hastanede kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi. İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

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Koronavirüs yayılmaya devam ediyor! Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
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