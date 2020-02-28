Koronavirüs yayılmaya devam ediyor! Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Koronavirüs ülkelere sıçramaya devam ediyor. Koronavirüs Ortadoğu'da hızla yayılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 8'e, Lübnan'da 4'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta bir kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

Bedr, Bağdat'ta virüs tespit edilen 32 yaşındaki hastanın kısa süre önce İran'a gittiğini aktardı. Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

- LÜBNAN'DA 4'ÜNCÜ VAKA

Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4'e yükseldi. Refik Hariri Devlet Hastanesi kayıtlarına göre, başkent Beyrut'ta Suriye uyruklu bir kadında Kovid-19 görüldü.

Söz konusu kadının hastanede kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi. İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.