Rus heyetle 3 buçuk saatlik görüşme

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Ankara'da yaptığı görüşmeler dün ikinci gününü tamamladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşin başkanlığındaki heyetlerin görüşmesi 3.5 saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Soçi mutabakatının tam olarak uygulanması ve bir an önce ateşkes sağlanması istendi" denildi. Bu arada 'Nöbetçi Bakan' uygulaması kapsamında TBMM'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye'nin kararlılığına vurgu yaparak, "Uluslararası bir belge olan, Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devam etmesinden yanayız ve bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları belli, çok açık ve net" dedi. Akar dün akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le de bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasında, "ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz" denildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise Rusya'ya uçaklarını derhal indirmesi, rejime de güçlerini İdlib'den çekmesi çağrısı yaptı.