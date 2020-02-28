Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: Dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması! Korkutan detaylar...

SON DAKİKA: Dünyayı sarsan açıklaması! Korkutan detaylar...

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla hızlı bir şekilde dünya üzerinde yayılma gösteren ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizin komşuları olan Yunanistan, İran ve son olarak da Azerbaycan’da vakalar ortaya çıkmasının ardından ülkemizde de yoğun ve geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediyor. Öte yandan bugün salgınına ilişkin korkutan bir açıklama yapıldı. Tüm dünyanın gündemine damgasını vuran o korkutucu açıklamadaki o detay ise duyanları şoke etti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.2.2020 22:58 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 22:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması! Korkutan detaylar...

Çin'in Vuhan kenti merkezli olarak ortaya çıkan ve tüm dünyada kıtalararası hızla yayılmaya devam eden koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Komşu ülkeler Yunanistan, İran ve en son olarak da Azerbaycan'da ortaya çıkan vakaların üzerine ülkemizde de salgına ilişkin büyük ve geniş çaplı önlem ve tedbirler yoğun olarak alınmaya devam ediyor. Diğer yandan tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüse ilişkin bugün korkutan bir açıklama yapıldı. Dünya gündemini sarsan o açıklamadaki bir detay ise şok edici türdendi. İşte ölümcül ile ilgili son dakika haberinin tüm detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması! Korkutan detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN