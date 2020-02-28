Son dakika: Tuzla açıklarındaki gemi kazası

Alınan bilgiye göre, akşam geç saatlerde "Clavigo" ile "Dede" isimli iki gemi Tuzla açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Gemilerde hasara yol açan kazada, tüm mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.



KIYIYA DOĞRU SÜRÜKLENDİ



Akşam saatlerinde Tuzla açıklarında demirlemiş bir gemi, olumsuz hava şartları nedeniyle bir anda kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.



Bu sırada önüne çıkan ve lodosun etkisiyle kontrolü sağlayamayan bir başka gemiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif yan yatan ve su almaya başlayan iki geminin imdadına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yetişti. Olayın meydana geldiği noktaya en yakın kıyıda sağlık ekipleri hazır bekletildi. İki gemideki mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gemiler de güvenli bir noktaya çekildi.



Öte yandan Tuzla açıklarında olumsuz hava koşullarından dolayı kıyıya sürüklendiği ve kayalıklara yakın sığ bir yerde yan yatan bir tekne de dalgalar arasında kameralara yansıdı.