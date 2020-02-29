Dünya basını: Savaşın seyri değişebilir

Dünya basınındaki yorumlarda Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda en çok çaba sarf eden ülke olduğu ve Esad rejiminin alçak saldırısının Suriye savaşının seyrini değiştireceği kaydedildi.: Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.Türk askerine yönelik hava saldırısı Suriye savaşını yeniden şekillendirecek.Suriye'de rejimin 1 Aralık'tan bu yana süren saldırılarından dolayı yaklaşık 950 bin sivil Türkiye sınırına kaçtı. Halihazırda 3.7 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği Türkiye daha fazla göçmen istemiyor.Göçmenler Avrupa'ya doğru yola çıkarken, NATO; Rusya ve Suriye'den hava saldırılarını durdurmalarını istedi.Ankara ile Moskova arasında önemli ticaret, enerji ve savunma bağları olsa da, iki ülke arasındaki ilişkiler Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle bir sınavdan geçiyor. Türkiye ve Rusya farklı tarafları destekliyor.Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nı açma riski doğuruyor.Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da.

BUGÜN NELER OLDU