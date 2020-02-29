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Rusya'dan son dakika açıklaması: Türkiye ile tansiyonu düşürmek için anlaştık

Başkan Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşmesinin yankıları devam ediyor. Ajansların duyurduğu son dakika haberine göre; , Ankara'da yapılan görüşmelerde 'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Giriş Tarihi: 29.2.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 12:28 ABONE OL
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması: Türkiye ile tansiyonu düşürmek için anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerin Suriye'nin İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Ankara'daki müzakerelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin 4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli memorandumların tam olarak uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde durumun kalıcı bir şekilde dengelenmesi için somut adımları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken, sahadaki gerilimin azaltılmasında, ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında, burada ihtiyacı olan herkese acil insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldılar." ifadeleri kullanıldı.

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Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması: Türkiye ile tansiyonu düşürmek için anlaştık
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