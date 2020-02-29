Son dakika haberi: İran Sağlık Bakanlığı'ndan tedirgin eden açıklama! Corona virüste korkunç tablo

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi.



Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, "Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek" dedi.



İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

VAKA SAYISI 593'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43'e, vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.

Yabancı basın organlarında ölü ve vaka sayısıyla ilgili çıkan iddialara da değinen Cihanpur, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre kesin verileri kamuoyu ile paylaştığını ifade etti.

Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15'inin test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi.

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 123 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi.

Öte yandan mecliste virüs testi yapılan 100 milletvekilinden 5'ine koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.