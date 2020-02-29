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HABER: hakkında flaş detay! Dünya şaşkına döndü!

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs hakkında gün geçtikçe yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sağlık otoritelerinin yaptığı açıklama dünyayı şoke etti. Vietnam, bugüne kadar ülke topraklarında 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. Yetkililerden gelen açıklamasına göre; adına bir mucize yaşanıyor. Covid-19 hastalarının tamamı iyileşip hastanelerden taburcu edildi ve hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi. Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada ise son iki haftada, 20 gün boyunca karantinaya alınan Hanoi köyü de dahil olmak üzere, hiçbir yeni vakanın bildirilmediği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.2.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 12:33 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Koronavirüs hakkında flaş detay! Dünya şaşkına döndü!

yeni adıyla Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. İlk olarak Çin'de görülen, son olarak da İtalya, Yunanistan, Hollanda gibi ülkelerde de vakaların görüldüğü 'da 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı açıklamaları ise dünyada şoke etkisi yarattı. Vietnamlı yetkililerden gelen son açıklama corona virüs mucizesi mi yaşanıyor? sorusunu akıllara düşürmüş vaziyette. Yapılan açıklamada 16 COVID-19 hastasının tamamının iyileşip hastanelerden taburcu edildiği ve Vietnam sınırları içerisinde hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi.

CORONA VİRÜS BİR MUCİZE Mİ?

Koronavirüs salgınının yaygın olduğu Vietnam'da son 20 gündür hiçbir vakanın olmadığı tespit edildiği gibi, corona virüsün enfekte olduğu kişilerin de iyileştiği sağlık otoriteleri tarafından duyuruldu.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA HABER: Koronavirüs hakkında flaş detay! Dünya şaşkına döndü!
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