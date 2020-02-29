SON DAKİKA HABER: Koronavirüs hakkında flaş detay! Dünya şaşkına döndü!

Koronavirüs yeni adıyla Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. İlk olarak Çin'de görülen, son olarak da İtalya, Yunanistan, Hollanda gibi ülkelerde de vakaların görüldüğü corona virüs Vietnam'da 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı son dakika açıklamaları ise dünyada şoke etkisi yarattı. Vietnamlı yetkililerden gelen son açıklama corona virüs mucizesi mi yaşanıyor? sorusunu akıllara düşürmüş vaziyette. Yapılan açıklamada 16 COVID-19 hastasının tamamının iyileşip hastanelerden taburcu edildiği ve Vietnam sınırları içerisinde hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi.

CORONA VİRÜS BİR MUCİZE Mİ?

Koronavirüs salgınının yaygın olduğu Vietnam'da son 20 gündür hiçbir vakanın olmadığı tespit edildiği gibi, corona virüsün enfekte olduğu kişilerin de iyileştiği sağlık otoriteleri tarafından duyuruldu.

İşte son dakika haberinin detayları!