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Bakan 'ndan " Harekatı" mesajı!

sosyal medya hesabından " Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, 'ta Türk askerine yönelik alçak saldırıların ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı hakkında "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.3.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 18:53 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BAYRAĞIMIZA UZANAN TÜM HAİN ELLERİ KIRACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bahar Kalkanı Harekatı" mesajı!
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