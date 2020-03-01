Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Darbeci Hafter'den alçak saldırı!

Darbeci 'den alçak saldırı!

'da darbeci 'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 01:07 ABONE OL
Darbeci Hafter'den alçak saldırı!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un güneyine düzenlenen roketli saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Trablus merkezli Panorama TV'nin haberine göre, darbeci Hafter'e bağlı milisler, bu gece Trablus'un güneyindeki Tarik eş-Şuk bölgesine roketli saldırı düzenledi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bir eve isabet eden roket nedeniyle 10 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, evde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter milisleri geçen cuma günü 25'i Trablus'un dışa açılan tek kapısı olan Mitiga Havalimanı'na olmak üzere Trablus'a 60'tan fazla roket fırlatmıştı. Bir okula da isabet eden roket nedeniyle okulda maddi zarar oluşmuş, hafta sonu tatili olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmamıştı.

.

Darbeci Hafter ve Esad rejimini Türkiye korkusu bir araya getirdi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbeci Hafter'den alçak saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN