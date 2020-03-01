Fas’ta Türkiye’nin bölgedeki önemi ele alındı

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Fas'ınbaşkenti Rabat'ta, 5. Muhammed Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma ve İnceleme Merkezi tarafından "Büyük Mağrib ve Türkiye" konulu panel düzenlendi. Çok sayıda uzmanın katıldığı panelde, Türkiye modelinin Araplar ve Müslümanlar için önemine dair konuşmalar yapıldı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Said es-Sıddıki, Türkiye'nin Mağrib bölgesine yönelik dış siyasetinin iki aşamadan oluştuğunu belirterek, ilkinin ekonomik ve kültürel varlığının güçlendirilmesi, ikinci aşamasının da Libya'da askeri müdahale sonrasındaki dönem olduğunu bildirdi. "Türkiye'nin Suriye'den herhangi bir geri çekilmesi sadece bölgeyi değil, Libya gibi kendisine uzak bölgeleri de etkileyecektir " diyen Sıddıki, bölgedeki bu tırmanışın, Rusya'nın stratejisini etkileyeceğini, insani büyük zararlar vereceğini, Doğu Avrupa ülkelerine göç dalgasına yol açacağını aktardı.