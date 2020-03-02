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Son dakika: Ölümcül koronavirüse ilişkin flaş açıklama! O ülkelerde korkutan gelişme…

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve hızla kıtalararası yayılım gösteren koronavirüse ilişkin neredeyse her gün son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve başta Avrupa’nın başta gelen ülkeleri olmak üzere pek çok bölgesinde ölüm saçmaya devam eden yeni tip (Kovid-19) ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan korkutan bir açıklama geldi. Ghebreyesus’un açıklamasında bahsettiği o ülkelerde tehlike seviyesinin giderek çok daha yükseleceğini dile getirerek o korkutan detaya dikkat çekti. İşte son dakika koronavirüs gelişmelerinden detaylar…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 23:37 ABONE OL
Son dakika: Ölümcül koronavirüse ilişkin flaş açıklama! O ülkelerde korkutan gelişme…

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünya üzerindeki pek çok bölgeye yayılarak ölüm saçan yeni tip ile ilgili yeni gelişmeler ve son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak asya kıtasında büyük tehlikeye yol açan ve ortaya çıktığı günden bu yana 3.087 insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan korkutan bir açıklama yapıldı. Ghebreyesus koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak tehlikenin o ülkeler için yakında olduğunu belirterek o korkutan detaya dikkatleri çekti. İşte ölümcül koronavirüse ilişkin son dakika gelişmelerinden detaylar…

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Son dakika: Ölümcül koronavirüse ilişkin flaş açıklama! O ülkelerde korkutan gelişme…
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