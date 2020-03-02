Son dakika: Ölümcül koronavirüse ilişkin flaş açıklama! O ülkelerde korkutan gelişme…

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünya üzerindeki pek çok bölgeye yayılarak ölüm saçan yeni tip koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler ve son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak asya kıtasında büyük tehlikeye yol açan ve ortaya çıktığı günden bu yana 3.087 insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan korkutan bir açıklama yapıldı. Ghebreyesus koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak tehlikenin o ülkeler için yakında olduğunu belirterek o korkutan detaya dikkatleri çekti. İşte ölümcül koronavirüse ilişkin son dakika gelişmelerinden detaylar…