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Darbeci, diktatör işbirliği! düşmanlığı bunu da yaptırdı

düşmanlığı bunu da yaptırdı. Diktadör ve 'da bulunan darbeci Hafter skandal bir işbirliğine imza attı. Esad Libya'nın 'da bulunan büyükelçiliğini darbeci Hafter'e vererek onu tanıyan ilk devlet oldu. 8 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçen Şam büyükelçiği darbeci Hafter'in eline geçti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 14:58 ABONE OL
Darbeci, diktatör işbirliği! Türkiye düşmanlığı bunu da yaptırdı

Suriye'deki Beşar Esad rejimi, Libya'nın Şam Büyükelçiliği'ni ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete vererek, onu tanıyan ilk yönetim oldu.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, 8 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Libya'nın Şam Büyükelçiliği, Hafter yanlısı sözde hükümete verildi.

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Hafter yanlısı sözde hükümet temsilcileri ile Şam'da mutabakat zaptı imzalayan Esed rejimi, onu tanıyan ilk yönetim oldu. Başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olarak biliniyor.

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Darbeci, diktatör işbirliği! Türkiye düşmanlığı bunu da yaptırdı
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