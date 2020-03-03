Netanyahu’nun partisi birinci oldu

BUGÜN NELER OLDU

İsrail'de seçmenler son bir yıl içinde üçüncü kez milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud, 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu. İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha, Kfar Kasım bölgesinde oy kullandı.