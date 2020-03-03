Son Dakika Haberleri: Dünya Bahar Kalkanı Harekatı’nı konuşuyor! İdlib’de Esad rejim güçlerine ağır darbe

Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan 34 kahraman askerimizin kanları yerde kalmadı. Bahar Kalkanı Harekatı'yla rejim güçlerine ağır darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarılı şekilde deva m ettiğini duyurdu ve son rakamları açıkladı. Bakan Akar, "Rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

Türkiye'nin zalim rejime karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı da dünya basınında geniş yer aldı. Dünya Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonunu konuştu.

Hizbullah militanları İdlib'de ağır kayıp verdi | Video

GUARDİAN GAZETESİ: 24 SAAT İÇİNDE 2 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

İngiliz Guardian gazetesi, 'Türkiye iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini' yazdı.

Rejimin sekiz yıllık savaşta 24 saat içerisinde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirten The Guardian, uçakların vurulmasının Şam hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını vurguladı:

"Son dört yıldır bu rolü Rusya devralmıştı ve Ankara son üç gündür Rus güçleriden kaçındı. Bunun yerine Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti.

En az 106 asker öldürüldü. Öldürülenlerin arasında Lübnan Hizbullah'ının 14 üyesi ve İran tarafından İdib'e gönderilen Afgan ve Pakistanlı Şiiler de vardı."

Rusya'nın son 72 saattir Suriye'nin çıkarlarını savunmakta isteksiz davrandığını aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeyi 'bağlayıcı bir anlaşmanın ufukta olduğuna dair bir gösterge' diye yorumladı:

"Böyle bir uzlaşma, merkezi hükümetin tamamen kontrolü dışındaki son yer olan İdlib'deki gerilimin azaltılmasında çok işe yarar. Ancak sonrası için daha geniş bir uluslararası uzlaşma gerekiyor. Suriye ve özellikle İdlib yıkıcı bir savaşla yele bir oldu ve sivillerin üzerindeki etkisi yakın tarihteki tüm diğer çatışmalara kıyasla daha çok oldu."