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Haberleri: Dünya Harekatı’nı konuşuyor! ’de rejim güçlerine ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'de rejiminin saldırısı sonrasında şehit olan askerlerimizin intikamını misliyle almaya devam ediyor. Rejim güçleri havadan ve karadan yoğun bombardımana tutuldu. Rejime ait iki savaş uçağı düşürülürken dün açıklanan son rakamda ise 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Dünya basınında olarak servis edilen haberlerde 'nin tarihi operasyondaki gücü konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 07:10 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 07:19 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: Dünya Bahar Kalkanı Harekatı’nı konuşuyor! İdlib’de Esad rejim güçlerine ağır darbe

rejiminin hava saldırısında şehit olan 34 kahraman askerimizin kanları yerde kalmadı. Harekatı'yla rejim güçlerine ağır darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'nın başarılı şekilde deva m ettiğini duyurdu ve son rakamları açıkladı. Bakan Akar, "Rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

'nin zalim rejime karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı da dünya basınında geniş yer aldı. Dünya Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonunu konuştu.

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GUARDİAN GAZETESİ: 24 SAAT İÇİNDE 2 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

İngiliz Guardian gazetesi, 'Türkiye iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini' yazdı.

Rejimin sekiz yıllık savaşta 24 saat içerisinde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirten The Guardian, uçakların vurulmasının Şam hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını vurguladı:

"Son dört yıldır bu rolü Rusya devralmıştı ve Ankara son üç gündür Rus güçleriden kaçındı. Bunun yerine Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti.

En az 106 asker öldürüldü. Öldürülenlerin arasında Lübnan Hizbullah'ının 14 üyesi ve İran tarafından İdib'e gönderilen Afgan ve Pakistanlı Şiiler de vardı."

Rusya'nın son 72 saattir Suriye'nin çıkarlarını savunmakta isteksiz davrandığını aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeyi 'bağlayıcı bir anlaşmanın ufukta olduğuna dair bir gösterge' diye yorumladı:

"Böyle bir uzlaşma, merkezi hükümetin tamamen kontrolü dışındaki son yer olan İdlib'deki gerilimin azaltılmasında çok işe yarar. Ancak sonrası için daha geniş bir uluslararası uzlaşma gerekiyor. Suriye ve özellikle İdlib yıkıcı bir savaşla yele bir oldu ve sivillerin üzerindeki etkisi yakın tarihteki tüm diğer çatışmalara kıyasla daha çok oldu."

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Son Dakika Haberleri: Dünya Bahar Kalkanı Harekatı’nı konuşuyor! İdlib’de Esad rejim güçlerine ağır darbe
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