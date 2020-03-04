Başkan Erdoğan Yunanistan'a o fotoğrafı hatırlattı!

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941'de Almanya'daki Naziler ve İtalyanlar ittifak halinde Yunanistan'a yöneldi. Almanların Yunan sınırına yaklaşmasıyla birlikte hem iç kesimlerden hem de adalardan yüz binlerce Yunan vatandaşı ülkeden kaçtı. Yunanistan şimdi ise ülkelerine gelen mültecilere insalık dışı muamelede bulunuyor.

"SURİYE'DEKİ O KAMPTA..."

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce kişiden kiminin ilk durağı Türkiye oldu. Bazıları Türkiye'de kalmayı tercih ederken bir kısmı trenlere binerek Suriye sınırına gitti. Bazıları ise adalardan deniz yoluyla Filistin ve Mısır gibi ülkelere sığındı. Suriye'ye giden Yunan mülteciler için Halep'teki Neyrab'da bir mülteci kampı oluşturulmuş, gelen Yunanlar burada misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. Bu süreçte Türkiye de kıtlık ve yokluk çeken Yunanistan'a TIR'lar dolu insani yardım malzemesi göndermişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanlılara o fotoğrafı hatırlattı "Belki de Miçotakis'in dedesiydi..." | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A HATIRLATMA!

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu yaşanan olayı hatırlatarak şöyle konuştu:

1942 tarihli gazetede Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımı gösteren şu fotoğrafı özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu fotoğrafta yemek ve kıyafet dağıtılan çocuklardan birisi de belki Miçotakis'in büyükbabası ya da büyükannesidir. Türkiye Yunanistan'ın işgalle boğuştuğu bu dönemde kendisi de sıkıntı içinde olmasına rağmen gemiler dolusu gıda yardımıyla komşusuna destek vermiştir. Hatta aynı dönemde pek çok Yunanlı ülkemize de gelerek savaş bitene kadar huzur ve güven içinde yaşamışlardır.

Mültecileri denizde boğmaktan, kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır. Topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyorum. Hemen şurada mültecilerin akınında AB kalkıyor 350 + 350 milyon avro olmak üzere para yardımı, işte bunun yanında bot silah asker göndermeye hazırız diyor. Peki 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi? Bunun kararını alabiliyorsunuz. Bugün bendeler, geliyorlar. Konuşacağız. Vermiyorlar, vermediler. Çünkü ikircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var. Dürüst davranın ya. Verecekseniz verirsiniz, vermeyecekseniz vermezsiniz. Ama bizi aldatmaya kalkmayın. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evelallah bir 40 daha harcar.