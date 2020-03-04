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ABD Başkanı ’a çağrısı! İstihbarat belgelerini yayınlayın

'daki Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci 'nın ölümüyle ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Selman'ın talimatıyla suikast timi tarafından hunharca katledilen Kaşıkçı için ABD'den çağrı geldi. ABD'li Kongre üyeleri Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbarat raporlarının yayımlanmasını istedi... Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 08:10 ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump’a son dakika Cemal Kaşıkçı çağrısı! İstihbarat belgelerini yayınlayın

Suudi gazeteci 2 Ekim 2018'de 'ın Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'dan gelen suikast timi tarafından katledildi. Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair soru işaretleri hala aydınlatılamamışken cinayette tüm izler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yöneldi. Kaşıkçı'yı kendilerinin öldürmediğini iddia eden Suudi yönetimi daha sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Fakat Kaşıkçı'nın cesedinin nerede? Olduğu sorusu ise aydınlatılamadı.

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"GİZLİ BELGELERİ YAYINLAYIN"

ABD'li kongre üyeleri Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çağrısında bulundular. Demokrat Senatör Ron Wyden ve Demokrat Temsilciler Meclisi Vekili Tom Malinowski, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile beraber basın toplantısı düzenledi. yönetimine Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle suçlayan Wyden ve Malinowski, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından elde edilen cinayet anına ilişkin istihbarat raporunun yayımlanmasını istedi.

Wyden, Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili takındığı tavrı 'gizleme operasyonu' olarak değerlendirdi. Wyden, "Ülkemiz, dostlarımız ve ortaklarımız bu barbarca hareket karşısında hiçbir şey yapmazlarsa, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin öldürülmesine yeşil ışık yakmış olacaklar." Dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump’a son dakika Cemal Kaşıkçı çağrısı! İstihbarat belgelerini yayınlayın
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