Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'dan gelen suikast timi tarafından katledildi. Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair soru işaretleri hala aydınlatılamamışken cinayette tüm izler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yöneldi. Kaşıkçı'yı kendilerinin öldürmediğini iddia eden Suudi yönetimi daha sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Fakat Kaşıkçı'nın cesedinin nerede? Olduğu sorusu ise aydınlatılamadı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı parçalar ayıran Suudi Arabistan'ın özel katliam timinin şoke eden itirafları ortaya çıktı!

"GİZLİ BELGELERİ YAYINLAYIN"

ABD'li kongre üyeleri Kaşıkçı cinayetiyle ilgili son dakika çağrısında bulundular. Demokrat Senatör Ron Wyden ve Demokrat Temsilciler Meclisi Vekili Tom Malinowski, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile beraber basın toplantısı düzenledi. Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle suçlayan Wyden ve Malinowski, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından elde edilen cinayet anına ilişkin istihbarat raporunun yayımlanmasını istedi.

Wyden, Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili takındığı tavrı 'gizleme operasyonu' olarak değerlendirdi. Wyden, "Ülkemiz, dostlarımız ve ortaklarımız bu barbarca hareket karşısında hiçbir şey yapmazlarsa, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin öldürülmesine yeşil ışık yakmış olacaklar." Dedi.