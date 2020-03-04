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! Darbeci ile anlaştı! hükümetinden ilk açıklama geldi!

haberine göre; Ulusal Mutabakat Hükümeti, gayrımeşru silahlı güçlerin lideri Halife ile Beşşar arasındaki anlaşmayı kınadı. Yapılan açıklamada, "UMH, Suriye rejiminin başkent Şam'daki Libya Büyükelçiliğini Libya'daki paralel hükümete vermesini yakından takip etmektedir. Libya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Şam Büyükelçiliğinin paralel hükümete devredilmesini kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 15:26 ABONE OL
Son dakika! Darbeci Hafter ile Esad anlaştı! Libya hükümetinden ilk açıklama geldi!

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete vermesini kınadı.

UMH Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "UMH, Suriye rejiminin başkent Şam'daki Libya Büyükelçiliğini Libya'daki paralel hükümete vermesini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığının, Esed rejiminin attığı adımların durdurulmasını temin edecek bütün yasal girişimlerde bulunacağına dikkati çekilen açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Şam Büyükelçiliğinin paralel hükümete devredilmesini kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Esed rejiminin söz konusu adımının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Libya'da UMH dışındaki diğer paralel oluşumlarla temasa geçilmemesi" konusundaki kararlarına da aykırı olduğu vurgulandı.

Dün, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete teslim eden Beşşar Esed, Hafter'i resmi olarak tanıyan ilk yönetim oldu.

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Son dakika! Darbeci Hafter ile Esad anlaştı! Libya hükümetinden ilk açıklama geldi!
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