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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Dışiişleri Bakanına tokat gibi cevap: Göçmenlere insan gibi davranın

, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara ilişkin açıklamasına Twitter'dan yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 00:52 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 00:52 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Dışiişleri Bakanına tokat gibi cevap: Göçmenlere insan gibi davranın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara ilişkin skandal açıklamasına Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

GÖÇMENLERE İNSAN GİBİ DAVRANIN

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Masum göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsun? Onlara ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır, yıllardır Türkiye'nin yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.

SKANDAL İFADELER!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Twitter'daki paylaşımında skandal ifadeler kullanmış ve Türkiye'nin, hayatta kalmak ve daha iyi bir hayat sürmek isteyen insanları siyasi hedeflerine ulaşmak için kullandığını öne sürmüştü.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Dışiişleri Bakanına tokat gibi cevap: Göçmenlere insan gibi davranın
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