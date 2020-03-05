Son dakika haberi: Esad rejiminin Kemal Kılıçdaroğlu sevgisi! Şam’dan davet geldi

Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nda birlik içerisindeyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine algı operasyonlarına ortak oldu. Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce canlı yayınında 'Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! "Esad'ın askerleri, orada bizim askerleri koruyor!" | Video

KILIÇDAROĞLU'NA ŞAM'DAN DAVET

Esad'ın medyadaki önemli temsilcilerinden Nidal Sabeh, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" dedi. Sabeh, şunları da ekledi: Erdoğan rejimi düştüğünde CHP'yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkileri kuracağız.