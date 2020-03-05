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haberi: rejiminin sevgisi! Şam’dan davet geldi

Her fırsatta Türkiye karşıtı algı operasyonlarına ortak olan CHP Genel Başkanı 'na rejiminden davet geldi. Türkiye'nin terör örgütlerine ve rejim güçlerine karşı düzenlediği operasyonla ilgili karalama kampanyası yapan Kılıçdaroğlu, 33 şehit verdiğimiz gece de Esad askerlerini savunduğu ortaya çıktı. Esad'ın medyadaki önemli temsilcilerinden olan ise Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 08:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Esad rejiminin Kemal Kılıçdaroğlu sevgisi! Şam’dan davet geldi

Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nda birlik içerisindeyken CHP Genel Başkanı , yine algı operasyonlarına ortak oldu. Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce canlı yayınında ''ın askerleri şu an 'de Türk askerlerini koruyor' dediği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! "Esad'ın askerleri, orada bizim askerleri koruyor!" | Video

KILIÇDAROĞLU'NA ŞAM'DAN DAVET

Esad'ın medyadaki önemli temsilcilerinden , CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" dedi. Sabeh, şunları da ekledi: Erdoğan rejimi düştüğünde CHP'yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkileri kuracağız.

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Son dakika haberi: Esad rejiminin Kemal Kılıçdaroğlu sevgisi! Şam’dan davet geldi
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