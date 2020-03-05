Son dakika haberi: Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine geri döndüler! Kovid-19 salgınında ölü sayısı giderek artıyor...

Son dakika bilgisine göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3.285 oldu! Toplamda 95.411 kişide Kovid-19 virüsü görülürken 53.255 kişi tedaviye olumlu yanıt verdi. Ölümlerin de 2.902'si Çin'in Hubei şehrinden, 107'si İtalya'dan, 92'si İran'dan, 35'i Güney Kore'den olduğu ifade edildi. ABD genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Dakar'dan gelen son dakika haberine göre ise Moritanya'da karantinayı kabul etmeyen turist grubu İtalya'ya geri döndü! Kafile büyük bir titizlikle inceleniyor. İşte tüm ayrıntılar...

KARANTİNAYI KABUL ETMEDİLER!

Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını kalmayı kabul etmeyen 15 İtalyan turist, ülkelerine döndü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Moritanyalı yetkililer, başkent Nuakşot'a gelen İtalyan turistlere, şubat ayından bu yana yürürlükte olan ihtiyati tedbirler kapsamında iki hafta karantinaya alınacaklarını aktardı.

İlk etapta bulundukları otelde karantinada kalmayı kabul eden İtalyan turistler, ertesi gün otelden ayrılarak rehberleriyle gezmeye çıktı.

Başkent Nuakşot'tan 90 kilometre uzakta bulunan 15 İtalyan turist, otellerine geri getirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdulkadir Ould Ahmed, Moritanya'nın dünyadaki diğer ülkelerle aynı protokolleri uyguladığını, bu tedbirlere uyulması gerektiğini kaydetti.

Ahmed, "Otellerine götürülen İtalyan turistler, karantinada beklemek yerine ülkelerine dönmeyi tercih ettiler." dedi.