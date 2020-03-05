Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine geri döndüler! Kovid-19 salgınında ölü sayısı giderek artıyor...

haberi: karantinasını kabul etmeyip ülkelerine geri döndüler! Kovid-19 salgınında ölü sayısı giderek artıyor...

Dünya genelinde büyük bir infiala neden olan hakkında haberleri peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19 virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 oldu. Ölenlerin 10'u Washington State, 1'i ise California eyaletinde hayatını kaybetti. 'daki 15 İtalyan turist ise koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine geri döndüler! Öte yandan Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son dakika açıklamasında nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığı açıklandı. İşte koronavirüs salgınında son durum...

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 5.3.2020 07:06 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 07:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine geri döndüler! Kovid-19 salgınında ölü sayısı giderek artıyor...

bilgisine göre nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3.285 oldu! Toplamda 95.411 kişide Kovid-19 virüsü görülürken 53.255 kişi tedaviye olumlu yanıt verdi. Ölümlerin de 2.902'si Çin'in Hubei şehrinden, 107'si İtalya'dan, 92'si İran'dan, 35'i Güney Kore'den olduğu ifade edildi. ABD genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Dakar'dan gelen son dakika haberine göre ise 'da karantinayı kabul etmeyen turist grubu İtalya'ya geri döndü! Kafile büyük bir titizlikle inceleniyor. İşte tüm ayrıntılar...

KARANTİNAYI KABUL ETMEDİLER!

Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını kalmayı kabul etmeyen 15 İtalyan turist, ülkelerine döndü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Moritanyalı yetkililer, başkent Nuakşot'a gelen İtalyan turistlere, şubat ayından bu yana yürürlükte olan ihtiyati tedbirler kapsamında iki hafta karantinaya alınacaklarını aktardı.

İlk etapta bulundukları otelde karantinada kalmayı kabul eden İtalyan turistler, ertesi gün otelden ayrılarak rehberleriyle gezmeye çıktı.

Başkent Nuakşot'tan 90 kilometre uzakta bulunan 15 İtalyan turist, otellerine geri getirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdulkadir Ould Ahmed, Moritanya'nın dünyadaki diğer ülkelerle aynı protokolleri uyguladığını, bu tedbirlere uyulması gerektiğini kaydetti.

Ahmed, "Otellerine götürülen İtalyan turistler, karantinada beklemek yerine ülkelerine dönmeyi tercih ettiler." dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Koronavirüs karantinasını kabul etmeyip ülkelerine geri döndüler! Kovid-19 salgınında ölü sayısı giderek artıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA