Yeni doğan bebeğine Bayraktar adını verdi

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İdlibli baba, yeni doğan çocuğuna Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı Bayraktar adlı silahlı insansız hava aracının (SİHA) ismini koydu. Üç çocuk babası Hac Mahmud, Esad rejiminden kaçarak beş kez yer değiştirdikten sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Salva köyüne yerleştiklerini belirterek, Oğlum dünyaya geldiğinde Türk uçakları, insanları katleden Esad'ın çetelerini vuruyordu. Bize on yıldır her acıyı tattıran Esad rejimi ilk defa acıyı tadıyordu. Bunu görmek bizi çok etkiledi. Ben de Türkiye'nin sivilleri korumak için gösterdiği çabaya destek olmak ve bizi koruyan Bayraktarların ismini yaşatmak için oğluma bu adı verdim" şeklinde konuştu. Hac Mahmud, Türkiye'nin SİHA'larının sivillere karşı hassasiyetinin hayranlık uyandırdığını söyledi.