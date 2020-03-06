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Geçici olarak kapatılan ’den görüntüler paylaşıldı

'da, koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapatılan 'nin boş olduğu görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 12:55 ABONE OL
Geçici olarak kapatılan Kabe’den görüntüler paylaşıldı

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için Suudi Arabistan, Kabe'yi geçici olarak ibadete kapatmıştı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber'in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı" denilmişti, resmi yetkililer ne zaman açılacağı konusunda bilgi vermedi.


İbadete kapalı olan Kabe'nin boş olduğu görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Geçici olarak kapatılan Kabe'den görüntüler paylaşıldı | Video

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Geçici olarak kapatılan Kabe’den görüntüler paylaşıldı
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