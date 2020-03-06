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! BM'den İdlib ateşkesi için ilk yorum: Türkiye ve Rusya...

haberi... 'den Türkiye ile Rusya arasında yapılan İdlib ateşkesi için ilk açıklama geldi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin memnuniyet yarattığı bildirildi. Dujarric, "enel Sekreter bu anlaşma sayesinde, acı çeken sivillerin korunmasının sağlamasını ve aradaki düşmanlıkların derhal ve kalıcı olarak bitmesini umuyor" dedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.3.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 10:00 ABONE OL
SON DAKİKA! BM'den İdlib ateşkesi için ilk yorum: Türkiye ve Rusya...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ile Türkiye'nin İdlib'de varılan ateşkes anlaşmasına uymalarını beklediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Moskova-Ankara'nın Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerginliği giderme yolunda vardıkları anlaşmanın kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Dujarric, "Genel Sekreter bu anlaşma sayesinde, acı çeken sivillerin korunmasının sağlamasını ve aradaki düşmanlıkların derhal ve kalıcı olarak bitmesini umuyor" ifadelerini kullandı.

Moskova'da süren görüşmeler sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı.

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SON DAKİKA! BM'den İdlib ateşkesi için ilk yorum: Türkiye ve Rusya...
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