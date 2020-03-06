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: ve Türkiye'ye karşı birleşti! Küstah hamlesi...

Gelen haberine göre; Esed ile arasında yapılan 'Diktatörlük' anlaşması sonrası Suriye'deki paralı rejim askerlerinin bir kısmı 'daki Hafter güçlerine destek olarak gönderildi. Esed rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükümete verdiği ifade edilen haberde, Esed rejimi ile Hafter'in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 15:11 ABONE OL
Son dakika: Esad ve Hafter Türkiye'ye karşı birleşti! Küstah Libya hamlesi...

Esad rejimine bağlı paralı askerler, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldi.

Le Monde gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Libya'da Esad rejimi ile Hafter'in ittifak kurduğu belirtildi.

Esad rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükümete verdiği ifade edilen haberde, Esad rejimi ile Hafter'in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi.

Haberde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı.

Esad rejimi ile Hafter arasında 2018'den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esad rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldiği belirtildi.

Üç gün önce Libya'nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı sözde hükümete teslim eden Esed rejimi, "Hafter'i resmi olarak tanıyan ilk yönetim" oldu.

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Son dakika: Esad ve Hafter Türkiye'ye karşı birleşti! Küstah Libya hamlesi...
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