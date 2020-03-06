Son dakika haberi: Ateşkes kararı sonrası Rusya'dan ilk açıklama geldi! İdlib'de son durum ne?

Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesinin ardından İdlib için alınan ateşkes kararıyla ilgili Moskova'dan ilk açıklama geldi. RIA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ateşkesin gözlemlendiği ve bölgede durumun sakin olduğu belirtildi.

İdlib'de Esad rejiminin saldırılarında Türk askerlerinin şehit olması sonucu gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri dün Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirdi.

Bölgedeki gerginliği dindirmek için yaklaşık 6 saat süren zirveden 'ateşkes' kararı çıkmıştı. Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin ardından Rusya cephesinden ilk açıklama geldi.

Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre Rus askeri kaynakları ateşkesin yakından gözlemlendiğini ve bölgede durumun sakin olduğunu duyurdu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki İdlib görüşmesi Moskova'da gerçekleşti. Görüşme liderler arasında 2 saat 40 dakika sürdü. Heyetlerle de 3 saati aşan görüşme gerçekleştirildi. 6 saatlik zirveden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında kararları duyurdu.

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15 MART'TA ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların üzerinde uzlaştığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol"ü okudu. İki ülke, şu hususlarda mutabık kaldı:

* İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde (bugün) saat 00:01'den itibaren durdurulacak.

* M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye ve Rusya Savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.

* Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak.

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