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tekrar ziyarete açıldı!

Dünya genelinde hızla artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle ’yi ziyarete kapatan yetkilileri dezenfekte işlemi yaparak Kabe’yi tekrar ziyarete açtı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.3.2020 13:43 ABONE OL
Kabe tekrar ziyarete açıldı!

Suudi Arabistan'da koronavirüs vakaların 5'e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, Koronavirüsün yayılmasını engellemek Kabe'yi geçici olarak ibadete kapatmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber'in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı" denilmişti.

Bugün Kabe tekrar ziyarete açıldı. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

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Kabe tekrar ziyarete açıldı!
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