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! Çin'de facia! Koronavirüs karantina binası çöktü: Çok sayıda yaralı var!

... Koronavirüsün kasıp kavurduğu Çin'den son dakika haberi geldi. Çin'in güneydoğusundaki Quanzhou kentinde bir otel çöktü. Otelin koronavirüs karantinası için kullanıldığı ortaya çıktı. Enkaz altında 70 kişinin kaldığı belirtilirken, 23 kişinin kurtarıldığı belirtildi. İşte dünyayı alarma geçiren son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 18:24 ABONE OL
SON DAKİKA! Çin'de facia! Koronavirüs karantina binası çöktü: Çok sayıda yaralı var!

Çin'in güneydoğusundaki Quanzhou kentindeki bir otel çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Otelin, koronavirüs nedeniyle karantina alanı olarak kullanıldığı aktarıldı

Çin'in güneydoğusundaki Quanzhou'da bir otel yıkıldı ve düzinelerce insan enkaz altında kaldı. Binanın ölümcül koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina alanı olarak kullanıldığı bildirildi.

Son dakika: Çin'de koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan otel çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

Yıkılan otelin enkazı ve acil servis ekiplerinin enkaz altında kalanları araması gelen kamera görüntülerine yansıdı. Şu ana kadar 23 kişi kurtarıldı. Yerel basına göre, enkazda en az 70 kişi var.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 72'ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489'nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651'e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177'ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404'e ulaştı.

İLK GÖRÜNTÜLER BİR SONRAKİ SAYFADA...

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SON DAKİKA! Çin'de facia! Koronavirüs karantina binası çöktü: Çok sayıda yaralı var!
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