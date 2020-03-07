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Yunan polisinden göçmenlere çok sert müdahale! Yunan polisi mültecileri gaza boğdu!

sınır birlikleri, akşam saatlerinde göçmenlere çok sert de bulundu. Gazdan etkilenenlerin imdadına tarafından sınıra kurulan ’nde görevli ekipleri yetişti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.3.2020 22:45 ABONE OL
Yunan polisinden göçmenlere çok sert müdahale! Yunan polisi mültecileri gaza boğdu!

Yunanistan sınır birlikleri, akşam saatlerinde göçmenlere çok sert gazlı müdahale de bulundu. Gazdan etkilenenlerin imdadına Sağlık Bakanlığı tarafından sınıra kurulan Sahra Hastanesi'nde görevli UMKE ekipleri yetişti.

SON GÜNLERİN EN SERT MÜDAHALE!

Yunanistan sınır birlikleri göçmenlere son günlerin en sert müdahalesinde bulundu. Sınırda bulunan çok sayıda göçmen atılan gaz bombalarından etkilenerek fenalaştı. Çocuklar da dahil çok sayıda yaralıya ilk müdahale Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Gaz maskesi kullanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanları yaralılara müdahale edebilmek için büyük çaba sarf etti. Kendileri de gazdan etkilenen UMKE ekipleri yine de yaralılar müdahale de bulunmaya devam ediyor. Sınır hattında olaylar devam ediyor.

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Yunan polisinden göçmenlere çok sert müdahale! Yunan polisi mültecileri gaza boğdu!
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