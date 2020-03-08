Çin’de karantınadakı otel çöktü: 27 kişi enkaz altında

BUGÜN NELER OLDU

ÇİN'IN Quanzhou şehrinde koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulanların bulunduğu 5 katlı otel binası çöktü. 70 kişinin olduğu söylenen otelde enkaz altından 43 kişi kurtarıldı. Ülkede virüsten can kaybı 3 bin 72'ye çıkarken, vaka sayısı 80 bin 651'e yükseldi.Dünya genelinde vaka sayısı 102 bin 42'ye çıktı.Birleşik Arap Emirlikleri'nde vaka sayısı 45'e, Irak'ta 55'e, Filistinde 19'a yükseldi. Erbil ve Malta'da ilk vaka görüldü.İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 233'e ulaştı. İtalyan Demokrat Parti lideri Nicola Zigaretti de virüs tespit edildi.716 vakanın görüldüğü Fransa'da ölü sayısı 11'e çıktı.Sudi Arabistan'da salgın nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ziyarete açıldı.