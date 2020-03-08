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'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.3.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 23:14 ABONE OL
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 60 yaşındaki bir Alman vatandaşının bir hafta önce Mısır'ın güneyindeki El-Uksur kentine geldiği, cuma günü ise doğudaki Hurgada kentine geçtiği belirtildi.

Alman vatandaşının Hurgada'ya gelmesinin ardından kendisinde hastalık belirtileri görüldüğü ve hastaneye kaldırıldığı, yapılan tetkiklerin pozitif çıktığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin solunum yetmezliği çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı, sonrasında durumunun kötüleştiği, bugün ise öldüğü aktarıldı.

Mısır'da son olarak Kovid-19 vaka sayısı 37 olarak açıklanmıştı.

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Mısır'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
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