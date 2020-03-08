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haberi: 'la sınır kapılarını kapattı

haberi az önce ajanslara düştü! , yeni tip (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ile kara sınır kapısını kapattı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.3.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika haberi:İsrail Mısır'la sınır kapılarını kapattı

Son dakika haberi az önce ajanslara düştü! İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı. Dünyada büyük bir korku ve endişenin nedeni olan Koronavirüs için İsrail'den bir hamle geldi. İsrail Mısır ile olan kara sınırlarını kapattı. Ayrıntılar geliyor...

Koronavirüse karşı besin kalkanı

25 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Son dakika haberi:İsrail Mısır'la sınır kapılarını kapattı
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