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'de 14 milyon dolarlık

ülkesi 'de bir grup soyguncu Santiago'daki havaalanında değeri 14 milyon dolarlık gerçekleştirdi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 02:50 ABONE OL
Şili'de 14 milyon dolarlık soygun

Ülke basınında çıkan habere göre, bir grup silahlı soyguncu, kargocu kılığında girdiği başkent Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havaalanı'nın depo kısmında, bankalara dağıtılmak üzere yurt dışından getirilen ve zırhlı araçla taşınacak 14 milyon dolar değerindeki parayı çaldı.

İlk belirlemelere göre 5 kişi olduğu düşünülen soyguncuların, zırhlı araç güvenliğini sağlayan bir kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Şili'de 2014 yılında Santiago Havaalanında gerçekleştirilen soygunda yaklaşık 6 milyon dolar çalınmıştı.

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Şili'de 14 milyon dolarlık soygun
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